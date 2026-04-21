Viola Natura: il gusto autentico della Calabria in un amaro innovativo

Un viaggio tra profumi, sapori e tradizioni che raccontano l’anima più autentica della Calabria. È questo il mondo di Viola Natura, azienda che ha fatto della qualità delle materie prime e della lavorazione artigianale il proprio punto di forza.

Dagli agrumi alle erbe aromatiche, ogni ingrediente viene selezionato con cura per dare vita a liquori unici, capaci di esprimere carattere, identità e passione. Un progetto che unisce tradizione e creatività, trasformando ogni prodotto in un’esperienza sensoriale.

Protagonista assoluto è l’Amaro “Ebbbasta”, una proposta dal nome deciso e dal gusto inconfondibile. Realizzato con agrumi e foglie d’ulivo, si distingue per il bassissimo contenuto di zucchero, offrendo un’alternativa moderna e più equilibrata per chi cerca qualità senza compromessi.

Più di un semplice amaro, Ebbbasta è l’espressione di una nuova visione del bere: naturale, autentica e profondamente legata al territorio.

Viola Natura rappresenta oggi un esempio concreto di come innovazione e tradizione possano convivere, portando nel mondo dei distillati una proposta fresca, originale e tutta calabrese.