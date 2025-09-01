Video falsamente attribuito all’ospedale di Cosenza: Non è un medico dell’Annunziata quello postato su Facebook
Set 01, 2025 - redazione
Sta circolando sui social un video i cui accadimenti sono stati erroneamente o artatamente attribuiti all’ospedale di Cosenza.
Poiché la notizie è destituita da ogni fondamento e l’ospedale ritratto nel video non è l’Annunziata di Cosenza – come peraltro desumibile dalla lingua parlata dal sanitario – si diffida dall’utilizzo dello stesso in qualsiasi modo o maniera che possa essere riconducibile all’ospedale di questa città.
Si coglie l’occasione per evidenziare che i medici dell’Annunziata non sono usi a comportamenti quali quelli ritratti nel video; al contrario, sono spesso destinatari inermi di atti di intemperanza da parte di pazienti o parenti, di fronte ai quali assumono atteggiamenti di comprensione e tolleranza, in nome del ruolo e di una professione, quella medica appunto, che richiede, oltre alle capacità di diagnosi e cura dei pazienti, ulteriori doti di dedizione alla causa, empatia e tutela dei soggetti che giungono alla loro attenzione.