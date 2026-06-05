Vicenda giudiziaria del Sindaco di Tropea. Piserà, “equilibrio, responsabilità e rispetto delle istituzioni”

Prendo atto delle notizie relative alla decisione del Tribunale di Vibo Valentia sulla vicenda giudiziaria che riguarda il Sindaco di Tropea.

Si tratta di un passaggio delicato, che coinvolge non solo il piano giuridico, ma anche quello istituzionale e comunitario. In momenti come questo è fondamentale mantenere equilibrio, senso di responsabilità e pieno rispetto degli organi giudiziari.

Va rispettato il diritto di difesa e ogni valutazione definitiva spetta agli organi competenti.

Allo stesso tempo, ritengo doveroso rivolgere un messaggio di serenità ai cittadini di Tropea. Non bisogna alimentare divisioni, sospetti o tensioni in una fase già delicata per la città.

La volontà popolare espressa nelle urne merita rispetto. Allo stesso modo, anche la vicenda giudiziaria deve seguire il proprio percorso nelle sedi competenti. Sono due piani distinti, entrambi importanti, che non devono essere strumentalizzati né confusi: non si può usare la volontà popolare per ammantare o neutralizzare una questione giudiziaria, così come non si può usare una vicenda giudiziaria per delegittimare, con toni populisti, il voto dei cittadini.

Proprio per questo, ogni passaggio successivo dovrà essere gestito con trasparenza, responsabilità e attenzione all’interesse generale della Città di Tropea.

Tropea viene da anni complessi e non ha bisogno di ulteriori contrapposizioni. Ha bisogno di governabilità, parole misurate e comportamenti responsabili da parte di tutti. Siamo, peraltro, in una fase particolarmente importante dell’anno, con la stagione estiva già avviata e con numerosi problemi concreti da affrontare e risolvere nell’interesse generale dei cittadini, delle attività economiche, degli operatori turistici e dell’intera comunità.

Il rispetto delle regole e la trasparenza amministrativa non devono diventare terreno di scontro, ma patrimonio comune della città. È su questo piano che continueremo a muoverci: con rispetto, attenzione e spirito costruttivo.

Antonio Piserà

già candidato a Sindaco di Tropea

Movimento Civico RigeneriAmo Tropea