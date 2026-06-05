A Reggio Calabria si celebra il 212° annuale dell’Arma dei Carabinieri, presente la premier Giorgia Meloni

Nella mattina odierna, alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si svolgerà per la prima volta a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà, la festa dell’Arma dei Carabinieri, giunta al 212° annuale della sua fondazione. L’evento sarà suggellato dalla partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, nonchè di altre Autorità parlamentari, di governo, militari, civili e religiose,

La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’eroica partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10:15, con l’aviolancio della Sezione di Paracadutismo Sportivo del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, seguito dallo schieramento dei Reparti rappresentativi delle Organizzazioni dell’Arma: Mobile e Speciale, Addestrativa, Territoriale e Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare.

Nel corso della cerimonia, si svolgerà il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei giovani del 144° Corso Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e la consegna degli Alamari.

Prima della conclusione della mattinata, dopo lo sfilamento di motocicli e autoveicoli dell’Arma, è prevista la dimostrazione di un atto tattico: la simulazione di ship boarding su una nave, da parte del GIS, Gruppo Intervento Speciale.

La cerimonia si concluderà quindi con gli onori alla Massima Autorità, a cura del Reparto d’Onore.