Vibo Valentia, sequestrata un’attività di rimessaggio di imbarcazioni

E' in corso l'imbarco di 598, dei 1.905 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sulla nave Diciotti che, ad operazioni concluse, farà rotta verso Reggio Calabria. A seguire - secondo quanto è stato disposto dalla Prefettura di Agrigento - altri 250 immigrati lasceranno i padiglioni di contrada Imbriacola e verranno accompagnati al porto dove il traghetto di linea li porterà a Porto Empedocle. Entro la tarda mattinata, infine, altri 80 partiranno con una motovedetta della Guardia di finanza sempre per Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza, che nei giorni scorsi è arrivata ad ospitare anche 3 mila persone, dovrebbero rimanere 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti, Lampedusa, 14 marzo 2023. ANSA/ELIO DESIDERIO