Vibo Valentia, sequestrata un’attività di rimessaggio di imbarcazioni
Mag 25, 2026 - redazione
E' in corso l'imbarco di 598, dei 1.905 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sulla nave Diciotti che, ad operazioni concluse, farà rotta verso Reggio Calabria. A seguire - secondo quanto è stato disposto dalla Prefettura di Agrigento - altri 250 immigrati lasceranno i padiglioni di contrada Imbriacola e verranno accompagnati al porto dove il traghetto di linea li porterà a Porto Empedocle. Entro la tarda mattinata, infine, altri 80 partiranno con una motovedetta della Guardia di finanza sempre per Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza, che nei giorni scorsi è arrivata ad ospitare anche 3 mila persone, dovrebbero rimanere 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti, Lampedusa, 14 marzo 2023. ANSA/ELIO DESIDERIO
GdiF, CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA E POLIZIA LOCALE: SEQUESTRATA UN’ATTIVITA’ DI RIMESSAGGIO ABUSIVO DI IMBARCAZIONI ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE DI OLTRE 1800 MQ. CONTESTATI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. DENUNCIATI I PRESUNTI RESPONSABILI.
I Finanzieri della Stazione Navale e i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, congiuntamente alla Polizia Locale, hanno individuato un’attività di rimessaggio nautico e officina navale abusiva all’interno di un capannone di circa 1.800 metri quadrati.