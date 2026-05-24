L’astensionismo che scuote Palmi. Taurianova e Reggio Calabria confermano i voti di 5 anni addietro alle ore 23,00

L’astensionismo che scuote Palmi e Taurianova e Reggio Calabria confermano i voti di 5 anni addietro alle ore 23,00

Le elezioni amministrative restituiscono spesso fotografie più profonde dei semplici risultati numerici. E i dati dell’affluenza registrati a Palmi, Taurianova e Reggio Calabria raccontano già, prima ancora dello scrutinio definitivo, un pezzo importante dello stato di salute della politica locale.

Il caso più clamoroso è certamente quello di Palmi. Un crollo del 16% dell’affluenza non può essere archiviato come un episodio casuale né ridotto a una normale flessione elettorale. È un dato politico pesantissimo, soprattutto perché arriva in una città che esprime anche rappresentanze regionali importanti. Quando una quota così ampia di cittadini decide di non recarsi alle urne, significa che si è incrinato qualcosa nel rapporto tra elettorato, candidati e comunità politica.

Non basta spiegare il fenomeno con la mancanza di confronto pubblico tra i candidati sindaco. Dietro quel silenzio delle urne sembra esserci una disillusione più profonda, una distanza crescente tra cittadini e classe dirigente locale. L’astensionismo, in questo caso, assume il valore di una protesta muta ma potentissima: un voto mancato che pesa quanto, se non più, di un consenso espresso.

Di segno diverso, invece, il quadro di Taurianova. Qui il dato dell’affluenza regge e, nonostante il ridimensionamento rispetto alle prime proiezioni della giornata, resta comunque superiore o vicino a quello delle precedenti elezioni. Un risultato tutt’altro che scontato se si considera il drastico calo del numero dei candidati e delle liste.

Nella precedente tornata elettorale, infatti, la mobilitazione era stata sostenuta da centinaia di candidati al consiglio comunale e da una moltiplicazione delle liste civiche e politiche. Oggi il quadro è molto più ridotto, eppure l’elettorato sembra aver mantenuto una partecipazione significativa. È il segnale che, nonostante la trasformazione del sistema politico locale e il ridimensionamento della competizione, esiste ancora un forte interesse verso il governo cittadino.

Anche il cambiamento demografico e istituzionale di Taurianova merita attenzione. La discesa sotto la soglia dei 15 mila abitanti modifica il sistema elettorale e chiude simbolicamente una lunga fase politica iniziata negli anni Novanta. È un passaggio che non riguarda soltanto le regole del voto, ma anche l’identità amministrativa della città.

A Reggio Calabria, invece, il quadro appare più lineare. La competizione sembrava definita già alla vigilia, soprattutto per il peso delle coalizioni e delle liste in campo. In contesti simili, l’attenzione si sposta inevitabilmente dalla suspense sul vincitore alla misura reale del consenso e della partecipazione popolare.

Ma il messaggio più forte che arriva da questa tornata elettorale è uno solo: la crisi della partecipazione democratica non è più un fenomeno astratto. È concreta, visibile, misurabile. E quando una città smette di votare, la politica dovrebbe interrogarsi molto più profondamente delle semplici dinamiche elettorali.