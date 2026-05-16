Viabilità,  i sindaci dell’Area Pre-Aspromontana incontrano il Prefetto Vaccaro

Si è concluso con ampia partecipazione e grande interesse il ciclo di incontri promosso dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova nell’ambito del progetto nazionale dell’Arma dedicato alla diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Un’iniziativa che ha coinvolto oltre 300 studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria […]