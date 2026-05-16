Camigliatello Silano: missione istituzionale del Sottotenente Commissario Enrico Tedesco, delegato del Comandante Maggiore Galletti di Santa Rosalia

Nella cornice della Base Logistica dell’Esercito Italiano di Camigliatello Silano, il Sottotenente Commissario Enrico Tedesco (foto a sinistra), in rappresentanza del Comandante dell’Unità Territoriale Calabria del Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano – ACISMOM, Maggiore Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia, ha partecipato a un incontro operativo di alto valore istituzionale e simbolico.

Il Sottotenente Tedesco ha ricevuto l’incarico di rappresentare l’Unità Territoriale Calabria presso la struttura dell’Esercito Italiano in Camigliatello Silano, con l’obiettivo di consolidare i rapporti di collaborazione e di aggiornare le sinergie operative esistenti tra le componenti militari e quelle ausiliarie della Difesa.

Durante la visita, il S.Ten. Tedesco ha avuto l’occasione di incontrare il Comandante, il Tenente Colonnello Massimo Polifrone (foto a destra), che lo ha accolto calorosamente nello spirito di unità e cooperazione che da sempre caratterizza i rapporti tra le articolazioni dell’Esercito e il Corpo Militare Esercito ACISMOM.

L’incontro si è svolto nel solco delle direttive del Ministero della Difesa, orientate alla valorizzazione delle sinergie interforze e al pieno riconoscimento del contributo offerto dai corpi ausiliari dello Stato. Il Tenente Colonnello Polifrone ha espresso vivo apprezzamento per il nuovo corso intrapreso con la presenza del rappresentante del Corpo Militare ACISMOM, sottolineando come la collaborazione operativa e logistica con l’Unità Territoriale Calabria costituisca da sempre un valore aggiunto per la prontezza e l’efficacia d’intervento in contesti di emergenza e supporto alla popolazione civile e non solo.

Il Maggiore Galletti di Santa Rosalia, attraverso la missione affidata al suo delegato, ha inteso riaffermare la volontà di rilancio e di dinamismo operativo del Corpo sul territorio regionale della Calabria, in linea con lo spirito di servizio e di rinnovata vitalità che caratterizza la sua azione di comando.

L’iniziativa, che segue le recenti visite istituzionali del Maggiore Galletti di Santa Rosalia al Prefetto di Reggio Calabria, al Comando AVES “Sirio” di Lamezia Terme e al CME dell’Esercito di Catanzaro si inserisce in un più ampio programma di consolidamento dei rapporti tra il Corpo Militare ACISMOM e le Forza Armata dell’Esercito Italiano, volto a favorire la formazione congiunta, la condivisione delle capacità tecnico-logistiche e la collaborazione nelle attività di Difesa e Protezione Civile territoriale.

L’incontro di Camigliatello Silano ha dunque testimoniato la continuità dello spirito di cooperazione e del legame istituzionale che unisce il Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano ACISMOM alle strutture operative dell’Esercito, riaffermando il comune impegno nella tutela del Paese e nel servizio al cittadino.