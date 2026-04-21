Università. Occhiuto, “Calabria sempre più eccellenza nella ricerca”

“Le Università calabresi rappresentano sempre più un’eccellenza a livello nazionale e internazionale: attraggono ricerca, contribuiscono alla creazione di competenze e, dunque, alla crescita dell’intera Regione. I risultati forniti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ci consegnano una fotografia chiara e decisamente positiva per i nostri Atenei.

L’Università della Calabria registra un significativo miglioramento, con un +9% nella qualità media della ricerca, e insieme alla Magna Graecia di Catanzaro e all’Università Mediterranea di Reggio Calabria conferma la solidità e la competitività del sistema universitario regionale.

Ma c’è un dato ancora più rilevante: la capacità di rinnovarsi. La valutazione Anvur mostra che i risultati legati ai nuovi ingressi e alle progressioni di carriera sono in linea, e in diversi casi migliori, rispetto a quelli della base storica. Questo significa che le Università calabresi stanno rafforzando nel tempo la qualità della loro ricerca.

Esprimo le mie congratulazioni ai rettori Gianluigi Greco, Giovanni Cuda e Giuseppe Zimbalatti e a tutte le comunità universitarie calabresi, protagoniste di questo importante percorso di crescita.

Università e ricerca rappresentano una leva strategica per lo sviluppo della Calabria: formare capitale umano, attrarre competenze, generare innovazione e creare opportunità per i nostri giovani è la chiave per costruire, già oggi, la Calabria del futuro”.