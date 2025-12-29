Una giornata di straordinaria solidarietà: Piminoro protagonista della raccolta sangue Avis

Domenica 28 dicembre 2025 resterà una data da ricordare per l’AVIS Comunale “Giuseppe Mittica” di Oppido Mamertina (RC). Una giornata di donazione di sangue intero che, partita come una normale mattinata, si è trasformata in un evento straordinario di partecipazione, generosità e amore autentico per il prossimo, vissuto nella calorosa frazione mamertina di Piminoro, piccolo centro montano poco popolato ma ricchissimo di energia umana, accoglienza e valori autentici condivisi.

Fin dalle prime ore del mattino, in un’atmosfera serena e ordinata, i volontari donatori hanno iniziato a compilare con la consueta diligenza e responsabilità i questionari anamnestici, dimostrando ancora una volta quanto il gesto della donazione sia vissuto con profonda consapevolezza. Nessuno poteva immaginare che, nel corso della mattinata, si sarebbe raggiunto un risultato così importante.

Un risultato che avrebbe anche potuto essere maggiore, poiché a causa del raggiungimento del limite massimo di capienza per il trasporto delle sacche, il personale dell’autoemoteca è stato costretto, a un certo punto, a sospendere l’accesso dei donatori: circa sette persone, purtroppo, sono rimaste fuori lista senza poter donare, mentre altre due hanno dovuto rinunciare per motivi specifici. Tutti, con grande senso civico, hanno accettato la decisione senza alcuna lamentela, dimostrando uno spirito AVIS autentico e maturo.

Da sottolineare come la giornata sia stata impreziosita anche da alcune prime donazioni e da una significativa presenza di donatrici, segno di una comunità sempre più consapevole e inclusiva.

Il bilancio finale parla chiaro: 28 sacche di sangue raccolte, uno dei migliori risultati nella storia della sede AVIS di Oppido Mamertina con un’autoemoteca in servizio. Un traguardo frutto di un lavoro costante e ben coordinato, portato avanti dall’attuale Presidente Giuseppe Rugolo, in carica da meno di un anno, insieme al Consiglio Direttivo e con il prezioso supporto organizzativo della volontaria del Servizio Civile Universale Felicia Giannetta.

L’attuale Consiglio Direttivo AVIS “G. Mittica” è composto da Giuseppe Veneziano, Domenico Rugolo, Gianluca Surace, Luigi Zinghinì, Angelo Mammoliti e, non per ultima, Annunziata De Masi, piminorese, il cui impegno concreto e costante è stato determinante nel raggiungimento di questi splendidi risultati nel lungo periodo.

Un ringraziamento speciale va al personale sanitario, nelle persone del Dott. Fortunato Cristiano, l’infermiera Aurora Gaudioso, al tecnico di Avis Provinciale Consolato Latella, che ha operato per diverse ore con grande professionalità e dedizione, affrontando anche le difficoltà logistiche legate al raggiungimento della località montana.

È importante evidenziare che, solitamente, la percentuale dei donatori effettivi risulta sensibilmente inferiore rispetto al numero dei convocati o di coloro che danno disponibilità iniziale. In questa occasione, invece, tale percentuale è stata prossima allo zero, un dato eccezionale che testimonia l’altissimo livello di adesione e senso di responsabilità.

Il crescendo di risultati è oggi confermato dal raggiungimento dell’importante traguardo annuale di 300 sacche di sangue raccolte nel 2025, obiettivo significativo ma non definitivo, perché l’AVIS di Oppido Mamertina promette fin da ora un impegno ancora maggiore per il futuro. Un risultato, questo, che assume un valore simbolico ancora più forte se si considera che Piminoro ha contribuito con ben tre raccolte, permettendo proprio qui di raggiungere il meritato obiettivo delle 300 sacche complessive nel 2025.

Questo risultato affonda le sue radici in un periodo, non lontanissimo, caratterizzato dal notevole impegno e dal lavoro svolto dai precedenti Presidenti: Francesco Lando e Giuseppe Morizzi, in sinergia strategica con l’AVIS Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata da Vanna Micalizzi. Un percorso di crescita costante, di cui i veri protagonisti sono tutti i donatori di Oppido e delle frazioni di Messignadi, Castellace e Piminoro, e che è stato rafforzato ulteriormente dall’arrivo, dal 2024, dei volontari del Servizio Civile Universale: prima Ivana Vaccari (2024/2025) e oggi Felicia Giannetta, impegnate quotidianamente nella promozione della mission AVIS.

In chiusura, ci teniamo a sottolineare il merito di confermare Piminoro come comunità preziosa, umile, disponibile, accogliente, unita nelle missioni filantropiche e capace di custodire valori antichi anche di fede e devozione, promuovendo con costanza la voglia di stare insieme. Una comunità che oggi merita un plauso sincero e che ha saputo insegnare, ancora una volta, cosa significhi amare concretamente il prossimo, con lo spirito autentico e discreto che qualifica i donatori AVIS.