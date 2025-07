Un velivolo precipita sui Monti Dauni, era partito da Sibari, fortunatamente illeso e con qualche escoriazione il pilota

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75

Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 19.00 nelle campagne di Accadia sui Monti Dauni in provincia di Foggia. Il pilota, che era solo a bordo, si è salvato lanciandosi con il paracadute e ha riportato solo escoriazioni. Il velivolo era in volo da Sibari (Calabria) diretto a Benevento (Campania) quando, probabilmente a causa di un’avaria al motore, e del maltempo, avrebbe impattato contro la fitta vegetazione all’altezza di Crispignano (1050 metri). Il pilota ha perso il controllo e si è lanciato con il paracadute atterrando tra la vegetazione. Il velivolo è stato posto sotto sequestro. E’ stato lo stesso pilota a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti la polizia locale di Accadia, i carabinieri e i sanitari del 118 con l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in ospedale. A coordinare le operazioni anche il sindaco del piccolo comune Agostino De Paolis che ha attivato il centro operativo comunale. Il boato dovuto allo schianto dell’ultraleggero è stato avvertito dalla popolazione del piccolo comune e di quelli vicini.