Un Gesto di Fraternità in Onore di San Giovanni Bosco: Le Suore dell’Istituto Maria Ausiliatrice Offrono la Merenda al Municipio di Rosarno

In occasione della festa di San Giovanni Bosco, le suore dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Rosarno hanno portato un gesto di calore e condivisione al Municipio. Con grande emozione e spirito di comunità, hanno distribuito panini con la mortadella a tutte le persone presenti, tra cui il sindaco Pasquale Cutrì, tutta l’Amministrazione Comunale, i dipendenti e i funzionari. Un atto semplice, ma ricco di significato, che ricorda le tradizioni più care di don Bosco, fondatore della congregazione salesiana.

Anche il Santo che ha dedicato la sua vita alla cura dei giovani e alla formazione di una comunità, nelle prime ore dell’oratorio, organizzava momenti di catechesi e preghiera, che si concludevano sempre con un gesto di condivisione: la merenda. Don Bosco, infatti, credeva che un momento conviviale fosse un’occasione di incontro e di famiglia, capace di unire tutti, dai bambini ai ragazzi, in un legame fraterno, semplice e potente.

Quel panino con la mortadella che oggi è stato distribuito rappresenta non solo una tradizione, ma anche un simbolo di attesa, di gioia e di speranza. Dentro ogni boccone, c’è il ricordo di quegli anni in cui la generosità e l’amore per il prossimo, pur con pochi mezzi, riuscivano a fare miracoli. Un po’ come quando, durante le feste, don Bosco moltiplicava il cibo per i ragazzi affamati. Le sue biografie sono piene di aneddoti che raccontano la sua profonda umanità e l’affetto che nutriva per i giovani. Tra questi, il celebre miracolo delle caldarroste, quando la promessa di cibo, pur nella povertà, si trasformò in un dono abbondante e inaspettato per tutti.

Le suore, come eredi spirituali di don Bosco, oggi continuano a portare avanti la sua missione di amore e solidarietà, creando legami forti e uniti dalla stessa passione educativa. Come il santo sacerdote, anche loro trovano sempre una soluzione, anche quando sembrano mancare i mezzi. È questo spirito di condivisione che lega la comunità, che si sente parte di un grande oratorio, dove ogni gesto, anche il più umile, diventa segno di amore fraterno.

A conclusione di questa giornata speciale, il gesto di oggi, simbolico e semplice, ci ricorda che la vera ricchezza non sta nei beni materiali, ma nella generosità, nella comunità e nei legami che ci uniscono. È questo lo spirito di don Bosco che ancora oggi vive e si trasmette, anche attraverso un panino con la mortadella. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale desiderano esprimere un sentito ringraziamento alle suore dell’Istituto Maria Ausiliatrice per questo gesto di grande umanità e fraternità. È un segno di come la condivisione e l’amore possano unire la nostra comunità, creando legami forti tra le persone e rendendo ancora più solido il senso di appartenenza alla grande famiglia di Rosarno.