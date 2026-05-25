Ore 15,00 Taurianova e Palmi alla fine i cittadini vanno a votare. RISULTATI IN TEMPO REALE
Mag 25, 2026 - redazione
Votanti a
BIASI 3330 su 15 sezione parziali
ROMEO. 3399 su 15 sezioni parziali
LOPRETE 1173 su 15 sezioni parziali
8049 su 8506 votanti
18 SEZIONI SONO DEFINITIVE
Nei comuni di Palmi e Taurianova( 8506 votanti) il dato più significativo che emerge dalla tornata elettorale è quello della partecipazione. Nonostante una lieve flessione rispetto alla precedente consultazione, i cittadini hanno comunque risposto presente alle urne, confermando l’interesse verso la vita amministrativa dei rispettivi territori.
A Palmi, in particolare, si registra un recupero rispetto alle previsioni iniziali, mentre a Taurianova l’affluenza si mantiene sostanzialmente in linea con il passato. Numeri che, al di là delle percentuali, raccontano una comunità ancora coinvolta nelle dinamiche democratiche locali e desiderosa di incidere sulle scelte future delle amministrazioni.