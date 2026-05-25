DISSEQUESTRATI I BENI DEI FRATELLI GIUSEPPE E OTTAVIO ZAPPIA

Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, ha revocato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’articolo 240 bis con provvedimento di dissequestro notificato oggi ad Ottavio e Giuseppe Zappia, che sono stato difesi nel procedimento dagli Avvocati Giuseppe Milicia e Rosario Milicia.

Il sequestro atteneva alla contestata sproporzione patrimoniale per un ammontare di circa 400.000 (quattrocentomila) euro per ciascun fratello, per un totale di 800 mila euro. Il consulente della difesa, il Dott. Salvatore Barbaro, ha elaborato la relazione che ha ricostruito la storia patrimoniale dei fratelli Zappia, dimostrandone la piena liceità e giustificabilità.

Esprime soddisfazione l’Avv. Rosario Milicia: “si tratta di un provvedimento equilibrato e ringrazio il dottor Barbaro per l’ottimo lavoro svolto e sono felice per il risultato ottenuto per i miei assistiti perché si tratta di due uomini che hanno trascorso la loro intera esistenza dedicandosi a lavorare duramente ”.