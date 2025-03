Un arresto nel Cosentino per detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Rogliano nel corso di un mirato servizio finalizzato a prevenire e reprimere le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 49 enne di Figline Vegliaturo.

Nella circostanza i militari dell’Aliquota Radiomobile procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, nel corso della quale rinvenivano e sottoponevano a sequestro penale circa 50 gr. di sostanza stupefacente del tipo Hascish oltre a materiale vario per il confezionamento.

Accertate le sue responsabilità in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito, l’uomo veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza (CS), in attesa dell’udienza di convalida.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso arrestato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di coronaca costituzionalmente garantito.