Treni merci tra Cina ed Europa, quasi 120.000 viaggi

XI’AN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I treni merci Cina-Europa hanno

effettuato quasi 120.000 viaggi, secondo i dati annunciati al

secondo China-Europe Railway Express Cooperation Forum, tenutosi

martedì a Xìan, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi.

Ad oggi, i treni hanno trasportato quasi 12 milioni di TEU (unità

equivalenti a venti piedi) di merci e coprono 232 città in 26

Paesi europei, oltre a più di 100 città in 11 Paesi asiatici, ha

dichiarato Guo Zhuxue, presidente della China State Railway Group

Co., Ltd., durante la cerimonia di apertura del forum.

Come progetto di punta e marchio simbolo della Belt and Road

Initiative, i treni merci Cina-Europa hanno costruito una rete

logistica completa attraverso l’Eurasia.

Il valore delle merci trasportate dai treni Cina-Europa ha

raggiunto i 426,4 miliardi di dollari alla fine del 2024. Dal 2013 al 2024, il valore è aumentato di circa 33 volte, con la quota dei treni nel commercio Cina-Europa salita dallo 0,4% all’8,5%, secondo un rapporto presentato al forum.

Incentrato sul tema “Collegare l’Asia e l’Europa per un futuro

condiviso”, il forum di un giorno è stato organizzato dalla

Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, dal Ministero

dei Trasporti, dall’Amministrazione Generale delle Dogane, dalla

China State Railway Group e dal Governo della Provincia dello

Shaanxi.

Esperti, imprenditori, funzionari governativi e rappresentanti di

organizzazioni internazionali, provenienti dalla Cina e

dall’estero, hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

L’evento ha previsto tre forum paralleli dedicati al trasporto

efficiente e sicuro, allo sviluppo di corridoi diversificati, e

allo sviluppo innovativo e integrato.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-