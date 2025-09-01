Trema il centrodestra calabrese da ambienti di Fratelli d’Italia : “Tridico inizia a convincere anche fuori dal suo recinto elettorale”

Il nome che sta facendo tremare il centrodestra calabrese non è nuovo alla politica nazionale. Ma il suo ingresso sulla scena regionale ha colto molti di sorpresa. Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, accademico ed europarlamentare M5s, ha accettato la candidatura alla guida della Regione Calabria con il sostegno dei 5 Stelle. Ma a preoccupare non è solo il profilo tecnico dell’ex manager del welfare. A spaventare, dicono da ambienti di Fratelli d’Italia, «è che Tridico inizia a convincere anche fuori dal suo recinto elettorale».

La sua candidatura, divenuta ufficiale solo da pochi giorni, è accompagnata da un lavoro sotterraneo, quasi silenzioso, ma incisivo. I sondaggi riservati, commissionati da diverse forze politiche tra Roma e Catanzaro, lo danno in crescita stabile, con una proiezione che, a detta di un esponente del centrodestra calabrese, «lo mette in partita, eccome». Il dato, per ora confidenziale, ha cominciato a circolare nei corridoi di Palazzo Chigi, e ha riaperto vecchie tensioni.