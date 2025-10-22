Tre giovani vite spezzate nello schianto devastante sulla “Jonio-Tirreno”, Salvatore e Lucia (genitori di due figli piccoli) e Domenico, un loro vicino di casa

Tre giovani vite spezzate da un tragico destino, in quel drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Sgc 682 “Jonio-Tirreno” nel territorio di Gioiosa Jonica. Uno scontro devastante tra un’autovettura dove viaggiavano le vittime e un autobus di linea. Dalle prime ricostruzioni l’incidente si è verificato tra gli svincoli di Gioiosa Ionica e quello per la nuova SS 106, nel cuore della Locride. La vettura con a bordo i tre giovani, una Ford Focus grigia station wagon di vecchio modello, viaggiava in direzione Rosarno–Ionica, mentre il pullman procedeva in senso opposto, verso Rosarno. L’impatto, frontale e violentissimo, è avvenuto nella corsia percorsa dal bus e ha completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. Gli airbag si sono attivati, ma le tre persone a bordo della Focus sono rimaste intrappolate tra le lamiere. I soccorritori del 118, intervenuti anche con l’elicottero, hanno tentato disperatamente di estrarle dall’abitacolo, mentre i vigili del fuoco lavoravano per mettere in sicurezza la carreggiata. Per i coniugi, genitori due figli piccoli, Salvatore Primerano, 37 anni, originario di Santa Caterina sullo Ionio ma residente a Serra San Bruno e sua moglie Lucia Vellone, 28 anni, non c’è stato nulla da fare sarebero morti sul colpo. Mentre la terza persona a bordo, un loro vicino di casa con disabilità, Domenico Massa, 44 anni, sempre di Serra San Bruno, era stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale di Catanzaro ma è spirato poco dopo.

La notizia, diffusa rapidamente nella comunità di Serra San Bruno, come nei centri vicini ha lasciato attoniti amici, parenti e altri conoscenti, un dolore troppo forte per una tragedia così drammaticamente devastante. Tutta la comunità si è stretta attorno alle famiglie dei tre giovani in questo triste e drammatico destino.