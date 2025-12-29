Tragico incidente a Catanzaro. Perde la vita il conducente della Toyota Yaris



Tragico incidente stradale sulla SS 106 – Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è impegnata nel comune di Belcastro lungo la SS 106 a seguito di un grave incidente stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: un autofurgone, una Jeep Compass e una Toyota Yaris. Purtroppo, il conducente della Toyota Yaris è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Altre tre persone sono rimaste ferite, due in modo grave, e sono state affidate alle cure del personale sanitario del SUEM 118, che ha provveduto al successivo trasferimento presso le strutture ospedaliere competenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti; previa autorizzazione del magistrato di turno e del medico legale, si sta procedendo alla rimozione della salma rimasta incastrata tra le lamiere.

La SS 106, nel tratto interessato dall’incidente, è attualmente chiusa al transito fino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto sono presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale