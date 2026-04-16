Taurianova, domenica l’inaugurazione della sede elettorale di “Radici e Futuro”
Apr 16, 2026 - redazione
Sarà inaugurata domenica 19 aprile alle ore 10:30, in Viale Ricci 130 (già Via Circonvallazione), la sede elettorale della lista “Radici e Futuro”, a sostegno della candidatura a sindaco del dott. Raffaele Loprete.
L’apertura della sede rappresenta una nuova tappa del percorso della lista in vista delle elezioni amministrative, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con il territorio e promuovere momenti di confronto diretto con i cittadini sui temi programmatici.
All’iniziativa prenderanno parte, oltre al candidato a sindaco e ai componenti della lista, anche rappresentanti istituzionali e politici del territorio. Annunciate le presenze di Antonino Massara, segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista; Michele Tripodi, sindaco di Polistena; Tania Bruzzese, presidente dell’Assemblea metropolitana di Reggio Calabria del Partito Democratico; Giuseppe Panetta, segretario provinciale del Partito Democratico; e Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale del Partito Democratico.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principali punti del programma amministrativo, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale, della partecipazione e dei servizi alla comunità.