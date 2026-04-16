Polistena, progetto Lions per una scuola cardio-protetta al “Renda”

Dopo il progetto lanciato dai Lions di Polistena per la creazione di un Paese Cardio-protetto, adesso il Presidente del Club Lions, Dott. Cesare Laruffa ha voluto che anche le Scuole di Polistena fossero interessate dalla donazione di un defibrillatore e spiegato ai ragazzi attraverso degli incontri con medici e personale esperto.

La prima Scuola interessata dalla proposta del Lion Club Polistena è stata l’Istituto Superiore Alberghiero Giuseppe Renda il quale ha ospitato una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti che hanno avuto modo di interloquire con il Dottore Arcangelo Siciliano e il Dottore Giovani Calogero dell’ Asp di Reggio Calabria.

In un Auditorium “Michele Corica” stracolmo di studenti la Professoressa Maria De Moro ha presentato l’evento e gli ospiti e la Dottoressa Emanuela Cannistrà ha ringraziato il Dottore Cesare Laruffa per aver scelto il Renda per un evento di grande importanza.

Nadia Filippone ha testimoniato come suo padre è stato colto da infarto mentre si trovava nell’Ufficio Postale cittadino ed è stato salvato grazie all’intervento di alcuni cittadini e ad un defibrillatore che ha evitato il peggio.

“Questo è il motivo-ha dichiarato Laruffa- per cui abbiamo deciso di installare diversi apparecchi in tanti comuni: Polistena, Candidoni, Scido, Terranova Sappo Minulio e presso la Diocesi Oppido Mamertina-Palmi. Adesso tocca alle scuole per formare, così come abbiamo fatto per 200 cittadini, studenti responsabili e capace di aiutare chi ha bisogno attraverso manovre salvavita

BLS-D.”

Nel corso dell’incontro hanno dato il loro contributo il Dottore Gianni Romeo, il Dottore Claudio Roselli e gli esperti Dottore Siciliano e Dottore Calogero i quali hanno sottolineato che la tempistica, in caso di arresto cardio-circolatore, diventa fondamentale a salvare una vita umana.

Dopo gli interventi e le domande degli studenti, la Dottoressa Cannistrà ha avuto in consegna dal Dottore Laruffa un defibrillatore (DAE) ed è stato programmato un corso formativo di primo soccorso.