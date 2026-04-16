Polistena, domani venerdi 17 aprile ore 16,00 si terrà il funerale della piccola Chiara Mammola, tragicamente scomparsa dopo la caduta dal trattore

Domani, 17 aprile, alle ore 16, presso la Chiesa Matrice del Duomo, diretta da don Pino De Masi, si terranno i funerali della piccola Chiara Mammola, morta qualche giorno fa mentre si trovava sul trattore insieme al padre.

Una tragedia immensa che ha colpito profondamente Polistena, unendo l’intera città nel dolore, ma non solo: tutta la Piana e l’intera Calabria sono rimaste scosse dalla morte di questa bambina di soli cinque anni, amata da tutti, che lascia un vuoto incolmabile.

Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha proclamato il lutto cittadino. Per questo, domani dobbiamo stringerci attorno alla comunità di Polistena e stare vicini ai genitori, alla mamma e al papà, in un momento così drammatico.

La morte di Chiara deve farci riflettere profondamente su tante cose.