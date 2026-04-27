Tragedia sfiorata a Melicucco: 17enne cade dal balcone, è cosciente

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio a Melicucco, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dal balcone dell’abitazione della nonna.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato dal primo piano, da un’altezza di circa tre metri. Immediato l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Catanzaro.

Fortunatamente, il ragazzo è rimasto cosciente e, stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente.