‘Ndrangheta nel Vibonese, in carcere un uomo residente a Stefanaconi dopo la condanna definitiva

Deve scontare una pena di 4 anni, 1 mese e 1 giorno di reclusione, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro per un uomo residente a Stefanaconi dopo la condanna divenuta irrevocabile per le accuse di associazione a delinquere di stampo mafiosi e altri gravi delitti contro il patrimonio, commessi nel territorio di Stefanaconi. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto presso un istituto di detenzione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.