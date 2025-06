Tragedia in Calabria, militare muore a 41 anni durante il servizio, il cordoglio del ministro Crosetto, del presidente Occhiuto e della comunità di Melicucco

Tragedia nella base d’addestramento di Castrovillari, dove il Primo Graduato dell’Esercito Italiano, Eugenio Scordo, 41 anni, è morto a causa di un improvviso malore mentre prestava servizio di vigilanza. Inutili i soccorsi. L’uomo è deceduto. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle istituzioni. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’Esercito, “A nome mio e della famiglia della Difesa, il più profondo cordoglio per la drammatica scomparsa di un servitore dello Stato”.

Parole di dolore anche da parte del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, “La Calabria perde un uomo che ha onorato il suo ruolo con senso del dovere. Ci stringiamo alla sua famiglia e alla comunità militare. A nome mio personale e dell’intera Giunta della Regione Calabria, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del primo graduato dell’Esercito Italiano Eugenio Scordo, venuto a mancare mentre svolgeva il proprio servizio presso la base addestrativa di Castrovillari”.

Anche il Comune di Melicucco si stringe al dolore per la grave perdita di Scordo, “Eugenio era un uomo di grande valore, un marito premuroso e un padre amorevole. È venuto a mancare mentre svolgeva con dedizione il proprio lavoro al servizio dello Stato, in un giorno qualunque, ma lui non era una persona qualunque. Ogni momento libero lo dedicava alla famiglia, presente con amore e partecipazione nella vita dei suoi figli, nei parchi, nelle attività sportive e in tutte le occasioni di comunità. Era una presenza costante e rassicurante, un punto di riferimento per i suoi cari”