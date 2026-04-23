Tragedia di Catanzaro, le opposizioni in Consiglio regionale, “È il tempo del silenzio e del rispetto, ma anche della solidarietà”
Apr 23, 2026 - redazione
Ci sono ferite che colpiscono un’intera comunità, lasciandoci profondamente scossi ma uniti in una vicinanza sincera.
Ci stringiamo a Catanzaro, ai suoi cittadini e a chi, in queste ore, sta affrontando un dolore inimmaginabile.
Il nostro pensiero va alla piccola che sta lottando per la vita: con la speranza che la dedizione dei medici e l’abbraccio dei suoi cari possano darle la forza per superare questa prova così difficile.
È il tempo del silenzio e del rispetto, ma anche della solidarietà.
Esserci, con discrezione e attenzione, è ciò che ci rende davvero una comunità unita, capace di farsi prossima e di non lasciare nessuno solo di fronte al buio del dolore