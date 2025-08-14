Tragedia a Siderno, Fabio L’ora muore durante una nuotata in mare

Tragedia a Siderno, Fabio L’ora muore durante una nuotata in mareIl cordoglio della giunta comunale
Ago 14, 2025 - redazione
L’Amministrazione Comunale di Siderno esprime le proprie condoglianze ai congiunti del signor Fabio L’Ora, scomparso durante una nuotata in mare.
Non sono bastate le ricerche incessanti condotte dalle Forze dell’Ordine per tutta la notte a salvargli la vita e ogni sforzo si è rivelato vano.
Quanto accaduto, getta un velo di profonda tristezza in tutta la Riviera dei Gelsomini.
Per questo, il sindaco Mariateresa Fragomeni e tutti gli Amministratori Comunali raccomandano ai bagnanti che, specie in questo fine settimana, affolleranno le spiagge di rispettare tutte le norme di sicurezza nella balneazione e di prestare la massima prudenza in mare.