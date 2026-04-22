Tragedia a Catanzaro, la nota della Procura della Repubblica, “in passato aveva manifestato un disagio di natura psichiatrica”. Indagini in corso

Nella decorsa notte, fra il 21 ed il 22 aprile 2026, una donna, Democrito Anna si gettava dal

balcone della propria abitazione, unitamente ai tre figli minori Nicola, Giuseppe e Maria Luce.

La figlia maggiore, di anni 6, Maria Luce, è attualmente ricoverata in condizioni gravissime

presso il locale nosocomio, mentre la donna e gli altri due minori decedevano sul colpо.

Sono in corso di svolgimento attività investigative al fine di delineare la dinamica dell’azione е

le motivazioni dell’insano gesto, connesso alla condizione psichica della donna, che già in

passato aveva manifestato un disagio di natura psichiatrica.

Le investigazioni sono in carico alla Squadra Mobile della Questura di Catanzaro