Incidente stradale a Soveria Simeri, un automezzo adibito ai rifiuti a causa di un guasto ha impattato con due vetture per poi ribaltarsi

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto di Autogrù, sono intervenute nella giornata di ieri nel comune di Soveria Simeri per un incidente stradale che ha coinvolto un automezzo compattatore adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Per cause in corso di accertamento, presumibilmente riconducibili ad un guasto al freno di stazionamento, il mezzo, lasciato in sosta, si è messo improvvisamente in movimento impattando inizialmente contro due vetture e terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale ribaltandosi nel cortile privato di un’abitazione.



Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Il conducente del veicolo e gli operatori addetti al servizio di raccolta si trovavano già fuori dal mezzo al momento dell’accaduto e non hanno riportato conseguenze.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area interessata e al recupero del compattatore mediante l’impiego dell’Autogrù, che ha consentito di riportare il mezzo su ruote e successivamente affidarlo al soccorso stradale.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.