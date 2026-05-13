Tra Limbadi e Nicotera scoperta una discarica abusiva ad alto rischio inquinamento, una denuncia e sequestro di un’area di 500 mq

I Carabinieri della Stazione di Limbadi, unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Spilinga e con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un uomo del luogo, ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, dei reati di realizzazione di discarica non autorizzata e inquinamento ambientale.

L’attività è scaturita da un servizio congiunto effettuato nel territorio del comune di Nicotera, in località Contrada “Gagliardi”, dove i militari operanti hanno accertato la presenza di un ingente accumulo di rifiuti esteso per circa 500 metri quadrati.

Nel dettaglio, sull’area interessata sarebbero stati depositati materiale inerte, pannelli fotovoltaici, elettrodomestici fuori uso, terreno di riporto, plastiche, metalli, sacchi e detriti provenienti da demolizione, classificabili come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Determinante, ai fini dell’individuazione e della documentazione dell’area interessata, è risultato anche il supporto aereo fornito dall’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, che ha consentito di effettuare ulteriori accertamenti dall’alto e una più ampia ricognizione della zona.

Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno inoltre evidenziato come il cumulo insistesse in un’area caratterizzata da forte pendenza del terreno, con conseguente potenziale trascinamento dei materiali nel sottostante torrente “Galletta”, circostanza ritenuta idonea a determinare un concreto pericolo di inquinamento ambientale e pregiudizio per la pubblica incolumità.

Alla luce di quanto emerso, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dell’intera area e del cumulo di rifiuti, informando l’Autorità Giudiziaria competente.