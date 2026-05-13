Il giovane scrittore e artista polistenese, Salvatore Canzio, sarà presente al salone del libro di Torino con il suo “Ex-Pat straniero due volte”

Un saggio autobiografico straordinario già presentato, con successo in diverse piazze della Città Metropolitana e che farà discutere i presenti in occasione della fiera del libro di Torino.

Il libro pubblicato da Elsa Major affronta senza retorica il tema dell’identità straniera di un giovane professionalizzato che vive la condizione dell’espatriato nella sua dimensione più intima, in una terra straniera e successivamente il senso di estraneità che ne deriva al rientro al suo paese, fino a sentirsi straniero a casa sua.

Salvatore Canzio, di Polistena, ha vissuto e lavorato all’estero, in Polonia e nel suo racconto si vive la dimensione della nuova generazioni di emigrati (prima i nonni e i padri) ora i giovani meridionali, attraverso un racconto emotivo, dove l’emigrazione diventa un distacco culturale, emozionale che intacca anche l’autenticità e la sensibilità dei nostri giovani che vivono e lavorano fuori della loro terra.

Aldo Polisena