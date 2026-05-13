Torna il maltempo in Calabria, la Prociv dirama l’allerta gialla per oggi e domani solo la fascia Tirrenica

Torna il maltempo in Calabria con la Protezione civile che ha diramato allerta gialla per la fascia tirrenica della Regione per tutta la giornata di oggi e per quella di domani, giovedì 14 maggio. In particolare, secondo il bollettino, «sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti e fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni». Il maltempo interesserà gran parte d’Italia con venti di burrasca e temporali attesi nel centro-nord: sono 7 in tutto le regioni, tra cui la Calabria, interessate dall’avviso di allerta gialla della Protezione Civile.