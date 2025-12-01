Rapina ad un furgone portavalori tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, traffico momentaneamente bloccato, il bottino è di 2 milioni di euro

A seguito di una tentata rapina ad un furgone portavalori e per la presenza di due veicoli in fiamme, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo è temporaneamente bloccato il tratto al km 414,800, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

L’assalto è stato fatto alla “Sicurtransport” . Con tecniche ed equipaggiamenti da professionisti del crimine, i malviventi sono entrati in azione all’alba di oggi utilizzando come trappola alcune autovetture posizionate di traverso sulla carreggiata e incendiate. Bloccando il mezzo, la banda è riuscita a mettere a segno un colpo da 2 milioni di euro in contanti.

Per i veicoli leggeri uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Stoccaggio dei mezzi pesanti presso lo svincolo di Campo Calabro.