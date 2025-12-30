Tentano furto in una villetta nel Reggino, arrestati due uomini

La prontezza d’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cataforio ha mandato all’aria un tentativo di furto in abitazione di Cataforio, consentendo di trarre in arresto due uomini. Un’azione rapida ed efficace che ha impedito la consumazione del reato e garantito la sicurezza di una zona solitamente tranquilla.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione per un furto in atto, giunta alla Centrale Operativa. I militari della Stazione di Cataforio, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina, sono intervenuti immediatamente, sorprendendo i due uomini all’interno del cortile dell’abitazione presa di mira. I due, muniti di strumenti di effrazione, hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga nei terreni circostanti, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento.

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli arnesi utilizzati per forzare l’ingresso dell’immobile. I due, colti in flagranza di reato, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ennesimo risultato ottenuto dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria testimonia l’attenzione costante riservata al controllo del territorio e al contrasto dei reati predatori, a tutela della sicurezza e della tranquillità dei cittadini.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.