Tenta di avvicinarsi alla ex compagna, arrestato un giovane a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Aveva l’obbligo di tenersi lontano dall’ex compagna, imposto dal giudice dopo una serie di episodi di presunti maltrattamenti e atti persecutori. Eppure, nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, un giovane reggino è stato sorpreso a pochi metri dall’abitazione della donna. A bloccarlo, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, intervenuta subito dopo il segnale d’allarme lanciato dal dispositivo elettronico.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la misura più severa degli arresti domiciliari. Già in passato avrebbe più volte tenuto comportamenti ritenuti aggressivi, minacciosi e molesti, tali da far temere per l’incolumità della vittima. Le sue condotte avevano spinto l’autorità giudiziaria ad applicare le prime misure restrittive, rivelatesi poi insufficienti a contenere l’escalation.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).