Taurianova, Nino Spirli’: “Io voto Roy Biasi a sindaco della città”VIDEO

Quello che però mi sento di garantire è il mio impegno e la mia dedizione per l’Ufficio. Mi impegnerò al massimo delle mie capacità per fare bene e per assicurare la migliore funzionalità possibile del servizio Giustizia”. Lo ha detto il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria Giuseppe Campagna nel giorno del suo insediamento. […]