Salvini inaugura tratto Trasversale delle Serre, “se ne parla dal ’66”

l ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha inaugurato oggi a Vazzano il lotto “Superamento del Colle Scornari” lungo la strada statale 182 “Trasversale delle Serre”, nel territorio comunale di Vazzano, in provincia di Vibo Valentia. L’intervento rappresenta il completamento del primo dei cinque lotti per la realizzazione della Trasversale delle Serre, di cui l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, è commissario straordinario.

“Di questa strada – ha detto Salvini – si ragionava già nel lontano 1966 e mi fa piacere aver inaugurato oggi questo tratto che per quanto mi concerne non è la fine di un percorso ma l’inizio.

Di questo ringrazio l’Anas, gli operai, i tecnici, gli ingegneri, le imprese che hanno lavorato e stanno lavorando su questi 56 km. L’obiettivo adesso è di aprire entro l’estate un altro tratto e di chiudere questo tragitto che cambierà la vita a tante persone”.

“Mi fa piacere essere qua oggi, lontano da elezioni – ha aggiunto – perché l’Italia è il paese dove sotto elezioni tutti arrivano a tagliare i nastri. Poi peccato che le strade non siano finite. Non è questo il caso e quindi oggi è una bella giornata di festa. Attraversare le aree interne della Calabria, unire il Tirreno allo Ionio, è qualcosa che vale ben più dei 521 milioni che ci abbiamo messo. E a questi aggiungo i 3 miliardi abbondanti per la Statale 106, gli interventi sui porti, sugli aeroporti, e se mi fanno aprire i cantieri entro l’anno anche l’atteso e sospirato Ponte sullo stretto”.

“Ho guardato i dati della storia della Repubblica d’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale – ha detto poi Salvini – da cui emerge che non c’è mai stato un periodo storico con così tanti investimenti in Calabria come in questi anni. Penso che sia doveroso, perché senza lavoro, senza infrastrutture, senza strade, senza ferrovie si resta isolati. Insomma, ci stiamo mettendo tanta buona volontà, tanto impegno, e risorse economiche”. (ANSA)