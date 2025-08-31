Taurianova, una bomba rudimentale esplode. Piccoli danni ad una gioielleria. Ecco i particolari
Ago 31, 2025 - redazione
Nella notte ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale che ha colpito la gioielleria “Tesoro”, adiacente alla Chiesa Maria S.S. delle Grazie , nella centralissima Piazza Giuseppe Macrì di Taurianova.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rilevato lievi danni all’interno della gioielleria, in conseguenza della deflagrazione dell’ordigno.
Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Taurianova sulla base dei rilievi acquisiti nel corso del loro intervento, avvenuto pochi minuti dopo l’esplosione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.