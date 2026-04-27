Taurianova, si è concluso ieri il tour nazionale della croce rossa italiana inerente la prevenzione cardiovascolare

Si è concluso ieri il tour nazionale della croce rossa italiana inerente la prevenzione cardiovascolare. Il tour che gira tutta l’Italia e tocca una sola città per regione ha avuto come tappa Calabrese il Comitato della CRI di Taurianova, che il 25 aprile ha svolto la giornata di prevenzione in piazza calvario a Cittanova e domenica 26 aprile a piazza Italia a Taurianova. Molta è stata l’affluenza di cittadini che hanno aderito all’iniziativa della CRI a dimostrazione che c’è molto bisogno di fare prevenzione. “Grazie all’opportunità di avere un ambulatorio mobile attrezzatissimo ieri e oggi abbiamo cercato di rispondere alle necessità che la gente ci chiede quotidianamente, oggi è un’evento effettuato nelle piazze, ma ricordo che quotidianamente presso i nostri locali svolgiamo anche queste attività, basta richiedere al nr nazionale 1520″” queste le parole del presidente del comitato della CRI di Taurianova Francesca Fazzalari.