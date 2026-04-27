Un esperimento che ogni imprenditore digitale dovrebbe fare nel 2026 è quello di aprire ChatGPT, Gemini o Perplexity e chiedere chi sia il miglior fornitore nel proprio settore. Il proprio brand compare nella risposta?

Se la risposta è no (o peggio, se nessuno in azienda se lo è mai chiesto), il problema non è tecnico, ma strategico, e riguarda il modo stesso in cui le persone prendono decisioni d’acquisto. Mentre il mondo SEO discute ancora di posizioni in SERP e volumi di keyword, una fetta sempre più grossa delle ricerche finisce dentro risposte generate dall’intelligenza artificiale. Risposte che non mostrano dieci link blu, ma risposte che scelgono al posto dell’utente.

È un tema che in Italia stanno affrontando con metodo ancora poche realtà. Tra queste, l’agenzia SEO PosizioneUno, agenzia specializzata in consulenza SEO, campagne link building e content SEO, che lo ha reso uno degli assi portanti del proprio lavoro con le imprese che vogliono restare visibili anche fuori dalle SERP tradizionali.

GEO: com’è cambiata la SEO

Generative Engine Optimization. Si abbrevia GEO e, diciamolo chiaramente, in Italia ne parlano ancora in pochi con cognizione di causa. Il concetto non è complicato da capire: oltre a posizionarsi su Google, un brand deve farsi riconoscere come fonte affidabile dai sistemi che generano risposte conversazionali (ChatGPT, Perplexity e gli AI Overviews nella stessa SERP di Google…).

La differenza con la SEO tradizionale? Enorme. Una SERP classica mostra dieci risultati e lascia la scelta all’utente. Una risposta generativa fa il lavoro sporco al suo posto: seleziona le fonti che ritiene credibili, sintetizza, restituisce un’unica risposta. Se un brand non rientra tra quelle fonti, semplicemente non esiste in quel contesto decisionale. E i numeri dicono che non è un fenomeno marginale. Gli AI Overviews di Google compaiono in quasi una ricerca su cinque. Quando ci sono, i clic sui risultati organici si dimezzano. ChatGPT da solo processa miliardi di query al giorno. Miliardi. Una parte crescente ha natura commerciale.

La GEO non è una checklist tecnica

Il fraintendimento più diffuso nel mondo digitale, è pensare alla GEO come a un nuovo pacchetto di ottimizzazioni da spuntare. Dati strutturati, file llms.txt, markup, che, certo, servono. Ma sono il contorno. Il piatto principale è un altro: l’identità del brand nell’ecosistema informativo digitale. I modelli di AI non ragionano per keyword, ma per entità. Riconoscono associazioni ricorrenti tra un nome, un settore e un insieme di competenze. Quando un brand viene citato con costanza su testate vere, da autori veri, in contesti coerenti con la sua proposta di valore, l’AI lo registra. Lo cataloga come attendibile. Lo usa nelle risposte.

“Quello che vediamo ogni giorno con i nostri clienti è quasi paradossale” raccontano i consulenti SEO di PosizioneUno, “chi ha investito per anni in link building editoriale seria, guest post con valore informativo reale, menzioni distribuite su testate autorevoli, coerenza tematica costruita con pazienza, oggi si ritrova un vantaggio enorme sulla GEO senza averlo pianificato. Quei segnali di reputazione che servivano a Google ora servono anche a ChatGPT e Gemini e chi ha lavorato bene sulla sostanza sta raccogliendo frutti su un terreno che cinque anni fa non esisteva“.

La reputazione è quindi il fondamento, ma ci sono leve operative che fanno la differenza tra esserci e non esserci. Prima leva: la costruzione di menzioni qualificate nel tempo. Non il comunicato stampa una tantum, ma una presenza editoriale costante, su fonti che i crawler dei modelli linguistici scansionano davvero. Seconda: la coerenza semantica del sito, architettura informativa, cluster di contenuti e dati strutturati che rendano esplicito il legame tra il brand e i temi su cui vuole essere riconosciuto. Terza, spesso ignorata: la gestione consapevole dell’accesso ai crawler AI. File come llms.txt e le policy di crawling per GPTBot o Google-Extended stanno diventando parte della dotazione tecnica di base.

La SEO non muore, ma si amplia

Chi legge tutto questo come l’ennesima morte della SEO sbaglia, esattamente come sbagliava chi dieci anni fa la dava per spacciata. La SEO sta allargando il suo perimetro, dal posizionamento nei motori al posizionamento nei sistemi di risposta. I link contano ancora. Le keyword pure. Ma diventano pezzi di un sistema più grande in cui vince chi è riconoscibile.

La maggior parte delle aziende italiane non ha ancora una strategia per la visibilità nelle risposte AI. Chi si muove adesso gioca in un campo quasi vuoto. Per chi ha costruito la propria presenza online con metodo, con contenuti veri, relazioni editoriali solide e coerenza nel tempo, la GEO non è una minaccia. È la conferma che la strada era giusta. Per tutti gli altri, è il momento di iniziare. Meglio tardi che invisibili.