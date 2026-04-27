Taurianova, presentata la lista di “Radici e Futuro” a sostegno della candidatura Raffaele Loprete

Si è svolta a Taurianova la presentazione dei candidati al Consiglio comunale della lista “Radici e Futuro”, a sostegno della candidatura a sindaco del dott. Raffaele Loprete.

La giornata è stata aperta dall’intervento del candidato sindaco Raffaele Loprete, che ha richiamato il percorso politico costruito negli ultimi mesi e la volontà di riportare al centro del dibattito parole come sinistra, progressismo, solidarietà e appartenenza. Loprete ha sottolineato il valore umano e politico del gruppo nato attorno alla lista, affermando: “Abbiamo creato un gruppo vero, che condivide l’appartenenza politica e la visione futura della nostra città”. Un progetto che, ha ribadito, non nasce per rivalse personali o per consolidare poteri acquisiti, ma per servire la comunità: “Noi ci siamo per dare luce e certezze ai nostri bambini, alle nostre famiglie e ai nostri anziani”.

All’iniziativa sono intervenuti Tania Bruzzese, presidente dell’Assemblea metropolitana di Reggio Calabria; Antonino Tripodi, segretario provinciale di Rifondazione Comunista; Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale; e Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito Democratico.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i candidati della lista, espressione di un progetto politico che punta a coniugare competenza, rinnovamento e radicamento nel territorio. Alcuni dei candidati hanno inoltre preso la parola durante l’evento, offrendo testimonianze dirette del percorso che li ha portati a mettersi in gioco e condividendo idee e priorità per il futuro della città.

La lista si presenta alla città con l’obiettivo di aprire una fase nuova per Taurianova, partendo dall’ascolto dei cittadini e dai problemi concreti del territorio. Un gruppo di donne e uomini, tra cui anche candidati molto giovani, che arriva dal lavoro, dalle professioni, dall’associazionismo e dalla vita quotidiana della comunità. Non una somma di improvvisazioni, ma una proposta composta da persone nuove, libere e alternative, non legate a logiche precostituite, capaci di portare uno sguardo autonomo, energie fresche e la volontà di amministrare con serietà, trasparenza e spirito di servizio.

La presentazione dei candidati rappresenta una nuova tappa del percorso elettorale avviato nelle scorse settimane, che proseguirà con incontri pubblici e momenti di confronto con cittadini, quartieri, contrade e realtà sociali del territorio.

“Radici e Futuro” continuerà il proprio cammino al fianco della comunità, con l’impegno di costruire una Taurianova più giusta, più aperta e capace di guardare avanti.