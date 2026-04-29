Taurianova, Scarfò augura una buona campagna elettorale ai tre candidati alla carica di Sindaco

Con l’apertura della campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi, voglio rivolgere, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale uscente, un sincero augurio di buona campagna elettorale e un in bocca al lupo ai tre candidati alla carica di Sindaco e a tutti i candidati al Consiglio comunale.

Spero che questo importante momento di confronto democratico si svolga all’insegna del rispetto reciproco, della lealtà e del senso di responsabilità, valori imprescindibili per una competizione sana e costruttiva. L’attenzione sia rivolta principalmente ai programmi, alle idee e ai progetti concreti per il futuro della nostra comunità, affinché Taurianova possa continuare a crescere e migliorarsi.

Colgo, inoltre, l’occasione per condividere un momento significativo per la nostra istituzione: facendo seguito alla promessa che ho fatto alla famiglia, in occasione di una manifestazione sportiva a San Martino, proprio ieri è giunta la conferma ufficiale da parte del Sindaco Biasi, relativa all’intitolazione della Sala Consiliare, al compianto Presidente del Consiglio comunale, Salvatore Siclari.

Si tratta di un atto doveroso nei confronti di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento importante per la nostra comunità. Personalmente ho avuto l’onore di confrontarmi con lui e di apprezzarne, nei primi anni dell’attuale amministrazione, il grande valore umano e professionale. Il suo esempio continuerà a essere guida e memoria viva per tutti noi.

Buona campagna elettorale a tutti noi!