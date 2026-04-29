La Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza Corte d’Appello su statuizioni civili nei confronti di due ex tecnici comunali di Taurianova

In accoglimento ricorso degli Avv.ti Ceruso Michele e Bonini Antonio, la Corte di Cassazione Penale IV sezione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato le statuizioni civili nei confronti dell’Arch. Cardona, ex dirigente ufficio tecnico del comune di Taurianova e di Vicari Antonio responsabile di apposito settore viabilità. Questo il dispositivo:

“ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA NEI CONFRONTI DI VICARI ANTONIO E, PER L’EFFETTO ESTENSIVO, NEI CONFRONTI DI CARDONA GIUSEPPE, CON RINVIO PER NUOVO GIUDIZIO ALLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, CUI DEMANDA ALTRESI’ LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI DEL PRESENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’. DISPONE L’OSCURAMENTO DELLE GENERALITA’ E DEGLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA OFFESA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI, A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 IN QUANTO DISPOSTO D’UFFICIO E/O IMPOSTO DALLA LEGGE”.