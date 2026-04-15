Taurianova, “Radici e Futuro” a sostegno della candidatura a sindaco di Raffaele Loprete

Nel Comune di Taurianova prende ufficialmente il via il percorso politico e civico della lista “Radici e Futuro”, che sostiene la candidatura a sindaco del dott. Raffaele Loprete, espressione della coalizione di centrosinistra.

“Radici e Futuro” nasce con un obiettivo chiaro: rappresentare un cambiamento reale, concreto e incisivo, ponendo al centro sviluppo e opportunità del territorio.

Consapevole delle sfide complesse che la realtà contemporanea impone, la lista si propone di costruire un progetto amministrativo capace di coniugare innovazione, competenza e visione, fondato sull’identità, le tradizioni e i valori che rappresentano le radici profonde della comunità. Un connubio che mira a rendere Taurianova un comune all’avanguardia, senza perdere la consapevolezza del proprio passato.

La lista è composta da cittadini che non vivono di politica, ma che hanno scelto di mettersi in gioco con senso di responsabilità, passione e spirito di servizio: donne e uomini pronti a contribuire a un cambio di rotta concreto per la città.

“Radici e Futuro” è, dunque, un impegno collettivo: un progetto che guarda avanti con coraggio e concretezza, partendo da ciò che siamo per costruire ciò che possiamo diventare.

Raffaele Loprete vanta una solida formazione accademica e una significativa esperienza amministrativa: laureato presso l’Università della Calabria in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (con due lauree magistrali e una laurea triennale), ha conseguito una formazione specialistica in amministrazione municipale presso la Scuola ANCI di Roma; già Assessore del Comune di Taurianova dal 2015 al 2020, ha maturato un percorso caratterizzato da impegno istituzionale e partecipazione civica, ricoprendo inoltre ruoli di rappresentanza studentesca all’Università della Calabria e quello di rappresentante regionale del Servizio Civile Nazionale.