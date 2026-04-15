Reddito di Merito in Calabria, ecco come funziona. VIDEO

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto insieme ai rettori delle Università calabresi Giovanni Cuda (Magna Graecia di Catanzaro), Gianluca Greco (Unical di Arcavacata di Rende) e Giuseppe Zimbalatti (Mediterranea di Reggio Calabria) hanno firmato il protocollo di intesa per l’attivazione del “reddito di merito“, la nuova misura destinata ai giovani calabresi che dopo il liceo decidono di iscriversi nelle università calabresi, ma anche per chi è già iscritto: ovviamente una misura la cui erogazione è subordinata a determinate condizioni.

l “reddito di merito”, che avrà cadenza mensile, sarà destinato sia ai nuovi iscritti che a quelli attuali. La misura inizialmente prevedeva che l’incentivo fosse destinato soltanto alle matricole. Occhiuto ha poi esteso il reddito a tutti gli universitari. Ci sono dei requisiti da rispettare: il primo è la residenza in Calabria. Il secondo cambia tra matricole e studenti che già frequentano l’università. I nuovi iscritti – una volta superato il test d’ingresso per i corsi a numero programmato – dovranno attendere la pubblicazione di una graduatoria. Gli iscritti dagli anni accademici precedenti all’introduzione della misura devono rispettare i requisiti di merito: media alta e in regola con il proprio percorso. Nel dettaglio, è previsto un contributo di 500 euro al mese per chi ha la media del 27, di 750 euro per chi ha la media del 28, di 1000 euro al mese per chi ha la media dal 29 in su. Aspetto importante: il contributo può essere assegnato anche a chi percepisce già una borsa di studio. L’investimento complessivo si aggira su 15 milioni all’anno di fondi europei.