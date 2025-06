Taurianova, quasi 2000 pazienti rischiano di non avere il medico di Base. A San Giorgio Morgeto i medici sono stati prorogati, perché due pesi e due misure dell’Asp?

Tra pochissimo vanno in pensione due medici di base a Taurianova, si rischia concretamente che quasi 2000 pazienti non hanno il medico di base con tutte le ricadute negative per il popolo. Nella nostra cittadina 2 medici vanno giustamente in pensione ad oggi non c’è il ricambio e tantomeno la proroga indispensabile per non fare rimanere i cittadini senza l’assistenza medica. Intanto ad San Giorgio Morgeto, un medico andato in pensione è stato prorogato in attesa del ricambio. Perché a Taurianova non adotta lo stesso criterio? Perché due pesi e due misure sulla pelle della povera gente? La Di Furia perché si eclissa?