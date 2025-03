Taurianova, presentazione dell’ultima silloge poetica “Nudo (per nudo)” di Rocco Polistena

Nell’elegante cornice della Chiesa degli Artisti di Taurianova si è svolta la presentazione dell’ultima silloge poetica “Nudo (per nudo)”, Eretica Edizioni, dell’“Uomo qualunque” di Rocco Polistena, inserita tra gli eventi proposti da Taurianova Capitale Italiana del Libro e sapientemente organizzata dall’Associazione Culturale “Parallelo 38”, rappresentata da Emanuela D’Eugenio e Mariagrazia Arceri, cuore pulsante della realtà associativa.

Ha aperto l’incontro Emanuela D’Eugenio, Presidente di Parallelo 38, mentre l’incipit alla serata poetica, accompagnata dalle Arti sorelle, è stato riservato alla “padrona” di casa, Cettina Nicolosi, Direttore Artistico della chiesetta e le note d’autore delle Musiciste del Conservatorio “Tchaikovsky” Giada Principato al pianoforte e Grazia Barillà al violino. Non sono mancati i saluti istituzionali affidati a Vincenzo Furfaro in rappresentanza dell’entourage Capitale del Libro. Affascinante la performance in estemporanea pittorica di Ambra Miglioranzi, che ha voluto omaggiare il poeta con una raffigurazione su tela del filone filosofico–poetico dallo stesso iniziato recante il nome di Correntismo. I saluti e i ringraziamenti sono stati di Maria Grazia Arceri, vicepresidente Parallelo 38.

Vari i momenti salienti che hanno coinvolto il nutrito pubblico intervenuto: dal reading in stile “teatro dell’assurdo” proposto dallo stesso poeta, in un susseguirsi di versi, mimiche corporee ed emozioni in continuo disvelamento alla partecipazione dei presenti nel ruolo di “moderatore corale”, il quale si è interfacciato con l’autore con riflessioni e domande mirate.

Il poeta ha rinnovato il suo messaggio filosofico–esistenziale, incentrato sul ritrovare lo spirito, l’anima che conduca ciascun essere umano a reinstaurare un patto con l’umanità tutta. La “nudità” di cui si fa portavoce il poeta è il rifacimento dell’uomo in quanto uomo e uomo compassionevole verso i destini plurimi dell’Altro quale riflesso del “Me Stesso”.

Tra le Autorità presenti si menzionano il Capitano della Stazione dei carabinieri di Taurianova Gaetano Borgese, il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, il vice sindaco Antonio Caridi e la consigliera Grazia Arcuri, l’On. Angela Napoli, il Presidente dalla Consulta delle Associazioni Avv. Annamaria Fazzari, il Sindaco di Scido, Dott.Giuseppe Zampogna ed i rappresentanti di varie associazioni cittadine.