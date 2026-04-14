Taurianova, open day per richiedere la Carta d’identità elettronica il 18 e 19 aprile. Dal 3 agosto la versione cartacea non sarà più valida
Apr 14, 2026 - redazione
Si Avvisano i cittadini interessati che a partire dal 3 agosto 2026, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, il modello cartaceo della carta d’identità cesserà di essere valido, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
I residenti nel Comune di Taurianova ancora in possesso della carta d’identità cartacea risultano essere oltre 3.000 e, pertanto, si consiglia la sostituzione per tempo del documento cartaceo anche se ancora non scaduto con il documento elettronico che garantisce un più alto livello di protezione contro le falsificazioni e consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Al fine di fornire servizi efficienti al cittadino ed evitare le lunghe file che si formano agli sportelli, il Comune di Taurianova organizza degli open day (apertura straordinaria degli sportelli anagrafici nelle giornate di sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2026).
Sarà possibile richiedere la Carta d’identità elettronica .
18 Aprile 2026
DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00
19 Aprile 2026
DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00
Il cittadino per il rilascio della carta d’identità dovrà presentarsi munito di codice fiscale o tessera sanitaria e una fotografia formato tessera recente (anche in formato elettronico su supporto USB. In questo caso il file della foto dovrà essere in formato JPG, avere una risoluzione di almeno 400 dpi ed una dimensione massima non superiore a 500 kb) e la ricevuta del pagamento tramite circuito Pago PA.IL COSTO DA SOSTENERE
Il costo della carta d’identità elettronica è di 27,29 euro, da pagare esclusivamente utilizzando la piattaforma MyPay aderente al circuito nazionale pagoPA (sistema di pagamenti elettronici).