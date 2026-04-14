Domani la firma del Protocollo intesa Regione-Università per attuazione del Reddito di merito

Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 14.00, presso la Sala conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro (dodicesimo piano), sarà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e le Università calabresi per l’attuazione del reddito di merito.

Alla cerimonia, aperta alla stampa, parteciperanno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, e il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti.

Saranno inoltre presenti l’assessore regionale all’istruzione, sport e politiche per i giovani, Eulalia Micheli, e l’assessore regionale con competenze tecniche di indirizzo in materia di bilancio e patrimonio, programmazione fondi nazionali e comunitari, transizione digitale, energia, enti strumentali, fondazioni e società partecipate, Marcello Minenna.