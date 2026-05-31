Taurianova, Loprete precisa in merito alla dichiarazione su Approdo di Fabio Scionti

Mi trovo coinvolto, senza conoscere origini e motivazioni in una polemica con ex soggetti che hanno amministrato la nostra Città.

Chiarisco immediatamente che il sottoscritto quando ha dovuto comunicare qualcosa, non ha mai avuto nessuna difficoltà a sottoscrivere i propri pensieri e le proprie convinzioni.

Tra l’altro, mi ritengo troppo avanti nel mio percorso di affetto nei confronti della mia Città, per occuparmi ancora del passato.

Il mio impegno resta rivolto alla ricostruzione di una proposta progressista seria, autonoma e credibile per Taurianova.

La coerenza, in politica, non si proclama: si dimostra nei fatti.